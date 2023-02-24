Mihajlo Dabic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihajlo Dabic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mihajlo Dabic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mihajlo Dabic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mihajlo Dabic 24 Mart 2002 tarihinde Vlasenica şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Bosna-Hersek,Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Mihajlo Dabić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mihajlo Dabic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mihajlo Dabic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 17 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Mihajlo Dabic'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mihajlo Dabic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mihajlo Dabic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mihajlo Dabic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mihajlo Dabic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Temmuz 2021 yılında Ljubic Prnjavor

8 Temmuz 2022 yılında Sloga Meridian

17 Şubat 2023 yılında Kulüpsüz

Mihajlo Dabic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mihajlo Dabic şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Mihajlo Dabic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U21 takımında 12 numaralı formasıyla 26 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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