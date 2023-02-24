Mihajlo Djorem kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihajlo Djorem Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mihajlo Djorem adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mihajlo Djorem Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mihajlo Djorem 14 Ağustos 2002 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Mihajlo Đorem şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mihajlo Djorem Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Famos Vojkovici futbol takımında oynamaktadır. FK Famos Vojkovici takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mihajlo Djorem'nin FK Famos Vojkovici ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mihajlo Djorem Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mihajlo Djorem isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mihajlo Djorem Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mihajlo Djorem futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Famos Vojkovici

Mihajlo Djorem Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mihajlo Djorem şuan FK Famos Vojkovici takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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