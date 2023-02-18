Mihajlo Dragicevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihajlo Dragicevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mihajlo Dragicevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mihajlo Dragicevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mihajlo Dragicevic 9 Kasım 2005 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mihajlo Dragicevic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mihajlo Dragicevic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Vozdovac U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Vozdovac U19 takımına 12 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Mihajlo Dragicevic'nin FK Vozdovac U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mihajlo Dragicevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mihajlo Dragicevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mihajlo Dragicevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mihajlo Dragicevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında FK Kiker U17

12 Ağu 2022 yılında Vozdovac U19

Mihajlo Dragicevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mihajlo Dragicevic şuan FK Vozdovac U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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