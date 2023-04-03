Mihajlo Hromis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihajlo Hromis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Mihajlo Hromis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mihajlo Hromis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.