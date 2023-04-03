Mihajlo Hromis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihajlo Hromis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mihajlo Hromis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mihajlo Hromis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mihajlo Hromis 22 Mart 2005 tarihinde Novi Sad şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mihajlo Hromis Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Vojvodina Novi Sad U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Vojvodina Novi Sad U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mihajlo Hromis'nin FK Vojvodina Novi Sad U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mihajlo Hromis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mihajlo Hromis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Vojvodina U16
1 Temmuz 2021 yılında Vojvodina U17
1 Temmuz 2022 yılında Vojvodina U19
Mihajlo Hromis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mihajlo Hromis şuan FK Vojvodina Novi Sad U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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