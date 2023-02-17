Mihajlo İvancevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihajlo İvancevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mihajlo İvancevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mihajlo İvancevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mihajlo İvancevic 7 Nisan 1999 tarihinde Bačka Topola şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Михајло Иванчевић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mihajlo İvancevic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ENGELMAN SPORTS LTD yapmaktadır. Mihajlo İvancevic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Odense Boldklub futbol takımında oynamaktadır. Odense Boldklub takımına 27 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Mihajlo İvancevic'nin Odense Boldklub ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mihajlo İvancevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mihajlo İvancevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mihajlo İvancevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mihajlo İvancevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında FK Brodarac

18 Temmuz 2018 yılında Proleter

7 Ağu 2018 yılında FK Brodarac

1 Temmuz 2019 yılında Proleter

7 Ağu 2019 yılında Spartak

27 Ocak 2022 yılında Odense BK

Mihajlo İvancevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mihajlo İvancevic şuan Odense Boldklub takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Mihajlo İvancevic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan U19 takımında 15 numaralı formasıyla 6 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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