Mihajlo Jovasevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihajlo Jovasevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mihajlo Jovasevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mihajlo Jovasevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mihajlo Jovasevic 12 Ekim 2003 tarihinde Banja Luka şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Mihajlo Jovašević şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mihajlo Jovasevic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football net yapmaktadır. Mihajlo Jovasevic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mladost Doboj-Kakanj futbol takımında oynamaktadır. FK Mladost Doboj-Kakanj takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mihajlo Jovasevic'nin FK Mladost Doboj-Kakanj ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Mihajlo Jovasevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mihajlo Jovasevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mihajlo Jovasevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mihajlo Jovasevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Şubat 2019 yılında Sarajevo U17

1 Temmuz 2020 yılında Sarajevo U19

1 Temmuz 2022 yılında FK Sarajevo

14 Temmuz 2022 yılında Mladost Kakanj

31 Mayıs 2023 yılında FK Sarajevo

Mihajlo Jovasevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mihajlo Jovasevic şuan FK Mladost Doboj-Kakanj takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Mihajlo Jovasevic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U19 takımında 3 numaralı formasıyla 5 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U17 takımında 14 numaralı formasıyla 13 Ağustos 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.