Mihajlo Kosta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihajlo Kosta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mihajlo Kosta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mihajlo Kosta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mihajlo Kosta 20 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Sırbistan,Bosna-Hersek uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mihajlo Kosta Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mihajlo Kosta, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zeljeznicar Banja Luka futbol takımında oynamaktadır. FK Zeljeznicar Banja Luka takımına 4 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Mihajlo Kosta'nin FK Zeljeznicar Banja Luka ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mihajlo Kosta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mihajlo Kosta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mihajlo Kosta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mihajlo Kosta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Temmuz 2020 yılında Batajnica

5 Şubat 2021 yılında FK Loznica

17 Eylül 2021 yılında Batajnica

31 Ocak 2022 yılında Pazova

4 Ağustos 2022 yılında Zeljeznicar BL

Mihajlo Kosta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mihajlo Kosta şuan FK Zeljeznicar Banja Luka takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FK Partizan Belgrade

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.