Mihajlo Maletic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihajlo Maletic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Mihajlo Maletic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mihajlo Maletic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.