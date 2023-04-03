Mihajlo Maletic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihajlo Maletic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mihajlo Maletic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mihajlo Maletic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mihajlo Maletic 7 Mayıs 2004 tarihinde Ljubjana şehrinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mihajlo Maletic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SC3 Football Management yapmaktadır. Mihajlo Maletic, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
NK Brinje Grosuplje U19 futbol takımında oynamaktadır. NK Brinje Grosuplje U19 takımına 25 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Mihajlo Maletic'nin NK Brinje Grosuplje U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mihajlo Maletic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mihajlo Maletic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında NK Olimpija U17
1 Temmuz 2021 yılında Olimpija U19
25 Ocak 2022 yılında NK Brinje U19
Mihajlo Maletic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mihajlo Maletic şuan NK Brinje Grosuplje U19 takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.
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