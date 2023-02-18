Mihajlo Milosavic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihajlo Milosavic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mihajlo Milosavic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mihajlo Milosavic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mihajlo Milosavic 14 Temmuz 2004 tarihinde Novi Sad şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mihajlo Milosavic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mihajlo Milosavic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK TSC Backa Topola futbol takımında oynamaktadır. FK TSC Backa Topola takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mihajlo Milosavic'nin FK TSC Backa Topola ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mihajlo Milosavic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mihajlo Milosavic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mihajlo Milosavic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mihajlo Milosavic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ağu 2018 yılında Partizan U15

1 Temmuz 2019 yılında Partizan U16

1 Temmuz 2020 yılında Partizan U17

10 Şubat 2021 yılında Kızılyıldız U17

1 Temmuz 2021 yılında Kızılyıldız U19

5 Temmuz 2022 yılında FK TSC

Mihajlo Milosavic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mihajlo Milosavic şuan FK TSC Backa Topola takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mihajlo Milosavic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK VojvodinaFK Partizan BelgradeRed Star Belgrade

Sırbistan U19 takımında 16 numaralı formasıyla 22 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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