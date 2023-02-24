Mihajlo Mitic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihajlo Mitic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mihajlo Mitic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mihajlo Mitic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mihajlo Mitic 1 Aralık 2002 tarihinde Leskovac şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mihajlo Mitic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mihajlo Mitic, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFK Petrovac futbol takımında oynamaktadır. OFK Petrovac takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Mihajlo Mitic'nin OFK Petrovac ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mihajlo Mitic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mihajlo Mitic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mihajlo Mitic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mihajlo Mitic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2021 yılında Graficar U19

1 Eylül 2021 yılında Napredak

1 Şubat 2022 yılında OFK Petrovac

Mihajlo Mitic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mihajlo Mitic şuan OFK Petrovac takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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