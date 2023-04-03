Mihajlo Obradovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihajlo Obradovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mihajlo Obradovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mihajlo Obradovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mihajlo Obradovic 24 Aralık 2003 tarihinde Novi Pazar şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Михајло Обрадовић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mihajlo Obradovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Novi Pazar U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Novi Pazar U19 takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Mihajlo Obradovic'nin FK Novi Pazar U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mihajlo Obradovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mihajlo Obradovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mihajlo Obradovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mihajlo Obradovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Novi Pazar U19

Mihajlo Obradovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mihajlo Obradovic şuan FK Novi Pazar U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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