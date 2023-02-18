Mihajlo Petkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihajlo Petkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mihajlo Petkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mihajlo Petkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mihajlo Petkovic 27 Mayıs 2004 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Михајло Петковић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mihajlo Petkovic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Zoran Stojadinovic yapmaktadır. Mihajlo Petkovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Partizan futbol takımında oynamaktadır. FK Partizan takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mihajlo Petkovic'nin FK Partizan ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Mihajlo Petkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mihajlo Petkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mihajlo Petkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mihajlo Petkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Partizan U17

1 Temmuz 2020 yılında Partizan U19

1 Temmuz 2022 yılında Partizan

Mihajlo Petkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mihajlo Petkovic şuan FK Partizan takımında oynamakta ve 90 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mihajlo Petkovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

OFK Morava 2012 Varvarin (2013-2017)FK Partizan Belgrade(2017-2022)

Sırbistan U19 takımında 8 numaralı formasıyla 22 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U16 takımında 10 numaralı formasıyla 21 Ağu 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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