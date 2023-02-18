Mihajlo Spasojevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihajlo Spasojevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mihajlo Spasojevic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mihajlo Spasojevic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mihajlo Spasojevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihajlo Spasojevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mihajlo Spasojevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mihajlo Spasojevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mihajlo Spasojevic 15 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Михајло Спасојевић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mihajlo Spasojevic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mihajlo Spasojevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Čukarički U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Čukarički U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mihajlo Spasojevic'nin FK Čukarički U19 ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Mihajlo Spasojevicboyu ve yaşı kaç

Mihajlo Spasojevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mihajlo Spasojevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Mihajlo Spasojevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mihajlo Spasojevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Čukarički U17

1 Temmuz 2021 yılında Čukarički U19

Mihajlo Spasojevic kimdir

Mihajlo Spasojevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mihajlo Spasojevic şuan FK Čukarički U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Mihajlo Spasojevic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Sırbistan U19 takımında 19 numaralı formasıyla 22 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U16 takımında 7 numaralı formasıyla 21 Ağu 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Mihajlo Spasojevic nereli

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