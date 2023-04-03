Mihajlo Terzic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihajlo Terzic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Mihajlo Terzic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mihajlo Terzic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.