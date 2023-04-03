Mihajlo Terzic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihajlo Terzic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mihajlo Terzic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mihajlo Terzic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mihajlo Terzic 2 Kasım 2005 tarihinde Niš şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mihajlo Terzic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mihajlo Terzic, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK TSC Backa Topola U19 futbol takımında oynamaktadır. FK TSC Backa Topola U19 takımına 11 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Mihajlo Terzic'nin FK TSC Backa Topola U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mihajlo Terzic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mihajlo Terzic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
11 Şubat 2022 yılında FK TSC U19
Mihajlo Terzic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mihajlo Terzic şuan FK TSC Backa Topola U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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