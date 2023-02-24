Mihajlo Trivicevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihajlo Trivicevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mihajlo Trivicevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mihajlo Trivicevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mihajlo Trivicevic 7 Nisan 1998 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Mihailo Trivičević şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mihajlo Trivicevic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Ljubic Prnjavor futbol takımında oynamaktadır. FK Ljubic Prnjavor takımına - tarihinde katılmıştır. Mihajlo Trivicevic'nin FK Ljubic Prnjavor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mihajlo Trivicevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mihajlo Trivicevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mihajlo Trivicevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mihajlo Trivicevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mihajlo Trivicevic şuan FK Ljubic Prnjavor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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