Mihajlo Vesnic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihajlo Vesnic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mihajlo Vesnic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mihajlo Vesnic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mihajlo Vesnic 5 Ocak 2001 tarihinde Užice şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Михајло Веснић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mihajlo Vesnic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mihajlo Vesnic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mladost Lucani futbol takımında oynamaktadır. FK Mladost Lucani takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Mihajlo Vesnic'nin FK Mladost Lucani ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mihajlo Vesnic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mihajlo Vesnic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mihajlo Vesnic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mihajlo Vesnic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Mladost

Mihajlo Vesnic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mihajlo Vesnic şuan FK Mladost Lucani takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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