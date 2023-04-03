Mihajlo Zdravkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihajlo Zdravkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Mihajlo Zdravkovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mihajlo Zdravkovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.