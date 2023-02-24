Mihajlo Zivkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihajlo Zivkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mihajlo Zivkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mihajlo Zivkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mihajlo Zivkovic 1 Mayıs 2002 tarihinde Banja Luka şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Mihajlo Živković şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mihajlo Zivkovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mihajlo Zivkovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sloboda Mrkonjic Grad futbol takımında oynamaktadır. FK Sloboda Mrkonjic Grad takımına 2 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Mihajlo Zivkovic'nin FK Sloboda Mrkonjic Grad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mihajlo Zivkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mihajlo Zivkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mihajlo Zivkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mihajlo Zivkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Temmuz 2018 yılında Sarajevo U17

1 Temmuz 2019 yılında Sarajevo U19

25 Şubat 2021 yılında FK Krupa U19

1 Temmuz 2021 yılında FK Krupa

3 Mart 2022 yılında Kozara Gradiska

2 Ağustos 2022 yılında Mrkonjic

Mihajlo Zivkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mihajlo Zivkovic şuan FK Sloboda Mrkonjic Grad takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Mihajlo Zivkovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U17 takımında 15 numaralı formasıyla 10 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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