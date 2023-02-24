Mihaly Kata kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihaly Kata Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mihaly Kata adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mihaly Kata Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mihaly Kata 13 Nisan 2002 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mihaly Kata Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROGON U23 yapmaktadır. Mihaly Kata, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MTK Budapest futbol takımında oynamaktadır. MTK Budapest takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Mihaly Kata'nin MTK Budapest ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mihaly Kata Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mihaly Kata isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mihaly Kata Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mihaly Kata futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında MTK U17

1 Temmuz 2018 yılında MTK U19

1 Temmuz 2019 yılında MTK Budapest

Mihaly Kata Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mihaly Kata şuan MTK Budapest takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mihaly Kata Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

BVSC-Zugló (2008-2009), Dalnoki Akadémia (2009-2013)

Macaristan U21 takımında 6 numaralı formasıyla 24 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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