Mihaly Nagy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihaly Nagy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mihaly Nagy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mihaly Nagy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mihaly Nagy 20 Haziran 1992 tarihinde Siklós şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Nagy Mihály Krisztián şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mihaly Nagy Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mihaly Nagy, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kisvárda FC futbol takımında oynamaktadır. Kisvárda FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mihaly Nagy'nin Kisvárda FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mihaly Nagy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mihaly Nagy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mihaly Nagy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mihaly Nagy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Şubat 2009 yılında Honvéd U19

1 Temmuz 2011 yılında Honvéd II

15 Ocak 2013 yılında Kazincbarcika

30 Haziran 2013 yılında Honvéd II

17 Temmuz 2013 yılında Kozármisleny

14 Şubat 2017 yılında Szentlőrinc SE

1 Ağustos 2018 yılında FC Ajka

1 Temmuz 2021 yılında Kisvárda

Mihaly Nagy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mihaly Nagy şuan Kisvárda FC takımında oynamakta ve 67 numaralı formayı giymektedir.

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