Mihhail Kolobov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihhail Kolobov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mihhail Kolobov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mihhail Kolobov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mihhail Kolobov 2 Mart 2005 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mihhail Kolobov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Flora Tallinn futbol takımında oynamaktadır. FC Flora Tallinn takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mihhail Kolobov'nin FC Flora Tallinn ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Mihhail Kolobov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mihhail Kolobov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mihhail Kolobov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mihhail Kolobov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Legion Altyapı

1 Ocak 2020 yılında TJK Legion U19

1 Ocak 2022 yılında TJK Legion

28 Temmuz 2022 yılında FC Flora

Mihhail Kolobov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mihhail Kolobov şuan FC Flora Tallinn takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mihhail Kolobov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SK Everest (2012-2015), TJK Legion

Estonya U19 takımında 23 numaralı formasıyla 16 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U17 takımında 6 numaralı formasıyla 4 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

Estonya U15 takımında 13 numaralı formasıyla 19 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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