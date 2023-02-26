Mihkel Jarviste kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihkel Jarviste Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mihkel Jarviste adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mihkel Jarviste Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mihkel Jarviste 28 Mayıs 2000 tarihinde Tartu şehrinde doğmuştur. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mihkel Jarviste Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Trequartista Football Man. yapmaktadır. Mihkel Jarviste, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Flora Tallinn futbol takımında oynamaktadır. FC Flora Tallinn takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Mihkel Jarviste'nin FC Flora Tallinn ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mihkel Jarviste Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mihkel Jarviste isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mihkel Jarviste Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mihkel Jarviste futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Tammeka U17

1 Ocak 2017 yılında JK Tammeka U21

1 Ocak 2018 yılında JK Tammeka

1 Ocak 2022 yılında FC Flora

Mihkel Jarviste Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mihkel Jarviste şuan FC Flora Tallinn takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mihkel Jarviste Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

JK Tammeka (-2016)

Estonya U21 takımında 8 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U19 takımında 7 numaralı formasıyla 4 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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