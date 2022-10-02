Mıhlamacı (Kıymetli Taş Takıcısı) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Mıhlamacı (Kıymetli Taş Takıcısı) görev tanımı nedir, Mıhlamacı (Kıymetli Taş Takıcısı) ne iş yapar, Mıhlamacı (Kıymetli Taş Takıcısı) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Mıhlamacı (Kıymetli Taş Takıcısı) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Mıhlamacı (Kıymetli Taş Takıcısı) Tanımı;

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Mıhlamacı (Kıymetli Taş Takıcısı) Maaşı Ne Kadar? 2022 Mıhlamacı (Kıymetli Taş Takıcısı) Maaşları

Mıhlamacı (Kıymetli Taş Takıcısı) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Mıhlamacı (Kıymetli Taş Takıcısı) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mıhlamacı (Kıymetli Taş Takıcısı) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7313.05

Meslek Adı :

Mıhlamacı (Kıymetli Taş Takıcısı)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Mücevher Ve Değerli Metaller İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Hazırlanmış olan takı ve mücevher montörlerine yarı değerli ve değerli taşları yerleştiren nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Mıhlamacı (Kıymetli Taş Takıcısı); İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Alaşım metalleri ve kimyasalları belirlemek

b) Takı parçasını delerek kesmek

c) Takı parçasına eğe ile şekil vermek

d) Resimlere veya diğer şartnamelere göre kesip, eğelemek ve matkapla delmek suretiyle taşları yerine oturtmak,

e) Taşları yerine oturtup tutucu tırnakları sıkıştırarak veya etrafını metal bir cidarla çevirerek taşın yerini tespit etmek,

f) Her türlü takı üzerine taş mıhlamak

g) Taşı tutturmak için gerektiğinde altına yapıştırıcı madde sürebilir. Taşın tertip veya yerleştirilme şekli üzerinde ihtisası bulunabilir ve o suretle ayırdedilebilir.

h) Sipariş formu hazırlamak

i) Takıyı müşteriye teslim etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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