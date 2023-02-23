Mihnea Radulescu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihnea Radulescu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mihnea Radulescu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mihnea Radulescu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mihnea Radulescu 17 Eylül 2005 tarihinde Ploieşti şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Mihnea Gabriel Rădulescu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mihnea Radulescu Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Petrolul Ploiesti U19 futbol takımında oynamaktadır. Petrolul Ploiesti U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Mihnea Radulescu'nin Petrolul Ploiesti U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mihnea Radulescu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mihnea Radulescu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mihnea Radulescu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mihnea Radulescu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mihnea Radulescu şuan Petrolul Ploiesti U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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