Mihnet ne demek, TDK'ya göre Mihnet kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mihnet ne demek? Mihnet TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mihnet kelimesi. Peki mihnet ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mihnet nedir, mihnet kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MİHNET NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mihnet kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mihnet kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mihnet kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sıkıntı



MİHNET CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Her mihnet kabulüm yeter ki / Gün eksilmesin penceremden



MİHNET KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- mihnet çekmek

