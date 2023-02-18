Mihovil Geljic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihovil Geljic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mihovil Geljic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mihovil Geljic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mihovil Geljic 25 Şubat 1992 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Mihovil Geljić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mihovil Geljic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mihovil Geljic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Kustosija Zagreb futbol takımında oynamaktadır. NK Kustosija Zagreb takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mihovil Geljic'nin NK Kustosija Zagreb ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mihovil Geljic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mihovil Geljic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mihovil Geljic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mihovil Geljic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Temmuz 2015 yılında Pischelsdorf

19 Ağu 2016 yılında RNK Split

1 Ocak 2017 yılında Pischelsdorf

31 Ocak 2018 yılında Stadtallendorf

8 Şubat 2019 yılında NK Sesvete

16 Haziran 2021 yılında RFS

2 Ağu 2021 yılında NK Sesvete

18 Ocak 2022 yılında NK Jarun

31 Ağu 2022 yılında Kulüpsüz

23 Ocak 2023 yılında NK Kustosija

Mihovil Geljic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mihovil Geljic şuan NK Kustosija Zagreb takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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