Mihovil Sutalo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihovil Sutalo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mihovil Sutalo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mihovil Sutalo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mihovil Sutalo 2 Ekim 1997 tarihinde Dubrovnik şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Mihovil Šutalo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mihovil Sutalo Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mihovil Sutalo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Hrvatski Dragovoljac futbol takımında oynamaktadır. NK Hrvatski Dragovoljac takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mihovil Sutalo'nin NK Hrvatski Dragovoljac ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mihovil Sutalo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mihovil Sutalo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mihovil Sutalo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mihovil Sutalo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Mart 2017 yılında Brumov

21 Ağu 2017 yılında Jadran LP

8 Şubat 2019 yılında NK Maksimir

9 Ağu 2019 yılında NK Dubrava ZG

21 Şubat 2020 yılında NK Maksimir

20 Temmuz 2020 yılında Omonia Psevda

1 Temmuz 2021 yılında ASIL Lysi

21 Ocak 2022 yılında Jadran LP

11 Temmuz 2022 yılında Hrv Dragovoljac

Mihovil Sutalo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mihovil Sutalo şuan NK Hrvatski Dragovoljac takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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