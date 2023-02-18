Mihret Topcagic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihret Topcagic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mihret Topcagic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mihret Topcagic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mihret Topcagic 21 Haziran 1988 tarihinde Gračanica şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Avusturya,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Mihret Topčagić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mihret Topcagic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PD SportManagement yapmaktadır. Mihret Topcagic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Osijek futbol takımında oynamaktadır. NK Osijek takımına 18 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Mihret Topcagic'nin NK Osijek ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mihret Topcagic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/topcagicmihret

Mihret Topcagic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mihret Topcagic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mihret Topcagic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mihret Topcagic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ağu 2003 yılında AKA Kärnten U17

1 Temmuz 2005 yılında AKA Kärnten U19

1 Temmuz 2007 yılında Kärnten Amateure

1 Temmuz 2008 yılında FC Kärnten

1 Ocak 2009 yılında Admira Wacker

1 Temmuz 2011 yılında WAC - St. Andrä

22 Ocak 2014 yılında Shakhter K.

19 Ocak 2016 yılında SCR Altach

13 Temmuz 2016 yılında Wolfsberger AC

1 Temmuz 2018 yılında Suduva

18 Ocak 2021 yılında NK Osijek

Mihret Topcagic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mihret Topcagic şuan NK Osijek takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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