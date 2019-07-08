Mihriban türküsünün gerçek hikayesi ortaya çıktı

Türk Halk müziğinin unutulmaz eserlerinden olan veKahramanmaraşlı şair ve yazar Abdürrahim Karakoç'un, aşık olduğu kız ile mektuplaşırken yazdığı Mihriban şiirinin gerçek hikayesini en büyük yeğeni Oğuz Karakoç anlattı.

"ANLATILAN HİKAYE YANLIŞ"

Günümüzde halen en çok dinlenen türküler arasında yer alan 'Mihriban'ın, Abdürrahim Karakoç'un 1960'lı yıllardaki büyük aşkına yazdığı biliniyor. Ancak şiirin ve bu aşkın hikayesiyle ilgili çeşitli söylentiler bulunuyor. Abdürrahim Karakoç'un en büyük yeğeni Oğuz Karakoç, bu söylenti ve hikayeleri yalanlayarak hikayenin gerçeğini meraklılarıyla paylaştı.