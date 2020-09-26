TV8 kanalında yayınlanan ve yayınlandığı günlerde reytingleri alt üst eden Masterchef'te, yarışmacılar yeni bölümde Mihrişah Valide Sultan Eyüp İmaretine gidiyorlar. Yemeklerini burada yapacak olan yarışmacılar, günün kazananı olmak için çabayalacak. Bunun üzerine "Mihrişah Valide Sultan Eyüp İmareti nerede? Nasıl gidilir? Mihrişah Valide Sultan kimdir?" soruları araştırılıyor. İşte detaylar...

MİHRİŞAH VALİDE SULTAN EYÜP İMARETİ NEREDE?

Mihrişah Valide Sultan İmareti İstanbul'un Eyüp Sultan ilçesinde bulunuyor.

NASIL GİDİLİR?

Eyüp konumundaki en çok ziyaret edilen yerlerden Mihrişah Sultan İmareti konumuna toplu taşıma ile nasıl gidilir burada bulabilirsiniz.

Aşağıdaki toplu taşıma hatlarının Mihrişah Sultan İmareti - yakınından geçen güzergahları var

Otobüs: 37M, 399C, 39D, 41Y, 55, 55T, 94Y

Metro: M1A, M1B

Minibüs / Dolmuş: MİNİBÜS: A-40, A-74

MİHRİŞAH VALİDE SULTAN KİMDİR?

Mihrişah Valide Sultan, Osmanlı İmparatorluğu'nun Valide Sultanı, Osmanlı Padişahı III. Selim'in annesi ve III. Mustafa'ın eşi.