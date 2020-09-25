Mihrişah Valide Sultan imareti nerede? Eyüpsultan ilçesinde Mihrişah Valide Sultan'ın 1795'te yaptırdığı imaret 225 yıldan beri faaliyetlerini sürdürüyor. Hakkında yapılan ve televizyonda yayınlanan programların ardından Mihrişah Valide Sultan imareti merak konusu oldu. Peki Mihrişah Valide Sultan imareti nerede? Ayrıntılar haberimizde...

MİHRİŞAH VALİDE SULTAN İMARETİ NEREDEDİR?

Mihrişah Valide Sultan İmareti; İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde Bostan iskelesi Sokağı'nda, Mihrişah Valide Sultan Türbesi ile Hüsrev Paşa Kütüphanesi arasında bulunmaktadır.

Bostan iskelesi Sokağının üzerinde, mermer avlu duvarı pencereleri alnında, ikisi hariç, ikişer mısra yer almaktadır.

Mihrişah Valide Sultan İmaretinin kapısı tamamen mermerden yapılmıştır. Mihrişah Valide Sultan İmaretinin kapısı kemer pembe-beyaz mermerdendir. İki yanına, ikişer ince mermer sütun yerleştirilmiştir. Kemeri üzerine, bir ayet-i kerime, bunun üstünde ise, Maşallah yazısı bulunmaktadır. Sütunlar üzerinde de Sultan III. Selim'in imzalı tuğraları mevcuttur. Avlu duvarı pencereli olarak mermerden yapılmıştır.

İmaret bu şekilde olup, önünde 25 kubbeli ve sütunlu bir revakı vardır. Ortadaki imaret cümle kapısı ve bu kapının sol tarafındaki kapı üzerinde ayet-i kerime yazılıdır. Sağ taraftakinde ise Besmele bulunmaktadır.

İmaretin sol tarafındaki bir geçitten Mihrişah Valide Sultan Türbesi bahçesine geçilmektedir. Orta cephedeki imaretin üç büyük kubbesi sekiz yüzlü birer kasnağa oturtulmuştur. Ortadaki kubbenin üzerinde ayrıca bir de çatı feneri bulunmaktadır. Üzerlerinde büyüklü küçüklü 9 baca vardır.

Mihrişah Valide Sultan imareti'nin bina emini Kavaf-Zâde Mehmed Emin Efendi idi. iyi bir eğitim görmüş olan Emin Efendi'nin muarızları kendisine şeytan lakabını takmışlardı. Meşhur Boğaziçi akıntısına ﬁeytan Akıntısı denmesinin sebebi ﬁeytan lakablı Emin Efendi yalısının Rumelihisarı ile Baltalimanı arasında olmasındandır. (Koçu, ist. Ans. 9/5062)

20-1. 1208 (19-Temmuz-1794) tarihli takrirden "yeniden inşâ olunan imaret ve türbenin kubbeleri alemleri için 300 kıyye (Bir kıyye 1300 gramdır) bakırın darphaneden verilmesini" istendiğini öğreniyoruz. (Osm. Arş. Evkaf Def. III. No. 21421. Evkaf Def. 1/1501)

İmaret, 1894 (1901) tarihinde zarar görmüş ve 1314 (1896) tarihinde onarılmıştır. (Evkaf idaresi Katalogu I/III 1319 (1901) tarihinde de türbe ve imaretin "atik demir parmaklıklarının tecdidine iradei seniyye sadır olmuştur."

MİHRİŞAH VALİDE SULTAN KİMDİR?

Mihrişah Valide Sultan, Osmanlı Padişahı III. Selim'in annesi ve III. Mustafa'nın eşidir.

Mihrişah Valide Sultan, aslında Gürcü'dür ama kaynaklarda doğduğunda hangi ismi aldığına dair bir bilgi bulunmamaktadır.

Aslen Gürcü Ortodoks bir papazın kızı olan Mihrişah Sultan, sarayda Gürcü Güzeli olarak anılmaktaydı. Mihrişah Sultan, 1789'da oğlu III. Selim'in tahta çıkmasıyla valide sultan oldu.

Mihrişah Valide Sultan'ın inşa ettirdiği yapıtlar:

1795 Mihrişah Valide Sultan Okulu ve Külliyesi (Eyüpsultan)

1796 Valide Bendi (Bahçeköy'deki Arabacı Mandırası Deresi üzerinde bulunmaktadır)

1801 Levent Kışlası ve Hasköy Lâğımcılar Kışlası camileri

1801 Kasımpaşa Mevlevihanesi

1805 Mihrişah Valide Sultan Çeşmesi (Yeniköy)

Haremin hazinedar ustalarından çaşnigir Zeyneb için Eminönü Balıkpazarı'nda yaptırdığı kitâbesinde Hazinedar usta çaşnigir Zeyneb yazmasına rağmen halk arasında Mihrişah Vâlide Sultan Çeşmesi olarak bilinen çeşme de bugün yerinde yoktur. Halıcıoğlu Kışlası ile Haliç Köprüsü arasındaki iki minareli Mihrişah Valide Sultan (Kumbarhane) Camii'ni yaptıran da odur. Eyüpsultan semtinde 1795 yılında inşa ettirdiği imaret ise 225 yıldan beri faaliyetlerini sürdürmektedir.

Oğlunun saltanatı sırasında 1805 yılında öldü ve Eyüpsultan'da 1792 yılında yaptırılan Mihrişah Valide Sultan Türbesi'ne defnedildi. Türbe içinde Mihrişah Sultan’dan başka III. Mustafa ile Adilşah Sultan’ın kızlarından Beynan Sultan, Perestu Sultan (II. Abdülhamid’i büyütmüştür), Hatice sultan da yatmaktadır. Mihrişah Valide Sultan ve oğlu Padişah III. Selim'in her ikisi de Mevlevî (Muhammed Celaleddin-i Rumi) Tarîkatı mensubuydular.