Miika Niemi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miika Niemi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miika Niemi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miika Niemi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miika Niemi 4 Mart 1994 tarihinde Vaasa şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miika Niemi Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Miika Niemi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vaasan Palloseura futbol takımında oynamaktadır. Vaasan Palloseura takımına 25 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Miika Niemi'nin Vaasan Palloseura ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Miika Niemi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Miika Niemi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Miika Niemi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miika Niemi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında VPS

1 Eylül 2015 yılında FC Kiisto

31 Aralık 2015 yılında VPS

1 Ocak 2016 yılında Vaasa IFK

15 Şubat 2017 yılında AC Kajaani

1 Ocak 2018 yılında Vaasa IFK

1 Ocak 2019 yılında FC Kiisto

1 Nisan 2019 yılında Vaasa IFK

25 Ocak 2020 yılında VPS

Miika Niemi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miika Niemi şuan Vaasan Palloseura takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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