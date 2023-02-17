Miiko Albornoz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miiko Albornoz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Miiko Albornoz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Miiko Albornoz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Miiko Albornoz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miiko Albornoz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miiko Albornoz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miiko Albornoz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miiko Albornoz 30 Kasım 1990 tarihinde Stockholm şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Şili,İsveç uyrukludur.Gerçek adı da Miiko Martín Albornoz Inola şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miiko Albornoz Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 11MANGMT yapmaktadır. Miiko Albornoz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vejle Boldklub futbol takımında oynamaktadır. Vejle Boldklub takımına 2 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Miiko Albornoz'nin Vejle Boldklub ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Miiko Albornoz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/MiikoAlbornoz

http://instagram.com/miikoalbornoz/

Miiko Albornozboyu ve yaşı kaç

Miiko Albornoz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Miiko Albornoz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Miiko Albornoz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miiko Albornoz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Brommapojkarna

1 Ağu 2011 yılında Malmö FF

1 Temmuz 2014 yılında Hannover

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

6 Mart 2021 yılında Colo Colo

2 Şubat 2022 yılında Vejle BK

Miiko Albornoz kimdir

Miiko Albornoz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miiko Albornoz şuan Vejle Boldklub takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

IF Brommapojkarna (-12/2007)

Miiko Albornoz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Şili takımında 3 numaralı formasıyla 22 Ocak 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 2 gol atmıştır.

Schweden U15 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Miiko Albornoz nereli

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