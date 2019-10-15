Miili Savunma Bakanlığı: etkisiz hale getirilen terörist sayısı 595 oldu

Barış Pınarı Harekatı 7. gününde yüm hızıyla devam ederekn Milli Savunma Bakanlığı etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bilançoyu açıkladı.

Harekatın başarı ile devam ettiğinin belirtildiği açıklada şu ifade kullanıldı "Başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısı 595 oldu."