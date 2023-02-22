Mijat Gacinovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mijat Gacinovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mijat Gacinovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mijat Gacinovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mijat Gacinovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mijat Gacinovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mijat Gacinovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mijat Gacinovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mijat Gacinovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mijat Gacinovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mijat Gacinovic 8 Şubat 1995 tarihinde Novi Sad şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Sırbistan,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Мијат Гаћиновић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mijat Gacinovic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer Mondial AG yapmaktadır. Mijat Gacinovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AEK Atina futbol takımında oynamaktadır. AEK Atina takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mijat Gacinovic'nin AEK Atina ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Mijat Gacinovic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mijat10/

Mijat Gacinovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mijat Gacinovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 11.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mijat Gacinovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mijat Gacinovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Vojvodina II

1 Ocak 2013 yılında Vojvodina

3 Ağustos 2015 yılında Apol. Limassol

12 Ağustos 2015 yılında E. Frankfurt

4 Ağustos 2020 yılında Hoffenheim

31 Ocak 2022 yılında Panathinaikos

30 Haziran 2022 yılında Hoffenheim

1 Temmuz 2022 yılında AEK Atina

Mijat Gacinovic kimdir

Mijat Gacinovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mijat Gacinovic şuan AEK Atina takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Leotar, FK Vojvodina

Mijat Gacinovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Sırbistan takımında 14 numaralı formasıyla 24 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 23 maçta 2 gol atmıştır.

Sırbistan U19 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 2 gol atmıştır.

Sırbistan U18 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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Mijat Gacinovic nereli

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