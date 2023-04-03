Mijat Nedovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mijat Nedovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mijat Nedovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mijat Nedovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mijat Nedovic 26 Nisan 2005 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mijat Nedovic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Radnicki Belgrad U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Belgrad U19 takımına 10 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Mijat Nedovic'nin FK Radnicki Belgrad U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mijat Nedovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mijat Nedovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ağustos 2020 yılında FK Kiker U17
1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz
10 Şubat 2023 yılında Rad Belgrad U19
Mijat Nedovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mijat Nedovic şuan FK Radnicki Belgrad U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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