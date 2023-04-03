Mijat Nedovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mijat Nedovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Mijat Nedovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mijat Nedovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.