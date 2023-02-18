Mijo Caktas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mijo Caktas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mijo Caktas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mijo Caktas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mijo Caktas 8 Mayıs 1992 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Mijo Caktaš şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mijo Caktas Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NEJA SPORT d.o.o. yapmaktadır. Mijo Caktas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Osijek futbol takımında oynamaktadır. NK Osijek takımına 26 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Mijo Caktas'nin NK Osijek ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mijo Caktas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mijo Caktas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.70 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mijo Caktas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mijo Caktas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Dugopolje U17

28 Ağu 2009 yılında Hajduk U19

1 Ağu 2011 yılında NK Dugopolje

31 Aralık 2011 yılında Hajduk Split

21 Ocak 2016 yılında Rubin Kazan

31 Ocak 2018 yılında Hajduk Split

17 Temmuz 2021 yılında Damac FC

26 Ocak 2022 yılında NK Osijek

Mijo Caktas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mijo Caktas şuan NK Osijek takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Mijo Caktas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan takımında 2 numaralı formasıyla 11 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U21 takımında 16 numaralı formasıyla 15 Ağu 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U20 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Hırvatistan U19 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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