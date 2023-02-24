Mijo Krizanac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mijo Krizanac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mijo Krizanac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mijo Krizanac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mijo Krizanac 1 Aralık 2000 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Mijo Križanac şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mijo Krizanac Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mijo Krizanac, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Tomislav T. futbol takımında oynamaktadır. HNK Tomislav T. takımına 8 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Mijo Krizanac'nin HNK Tomislav T. ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mijo Krizanac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mijo Krizanac isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mijo Krizanac Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mijo Krizanac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Mart 2022 yılında NK Kamesnica Podhum

8 Ağustos 2022 yılında HNK Tomislav T.

Mijo Krizanac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mijo Krizanac şuan HNK Tomislav T. takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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