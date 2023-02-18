Mijo Sabic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mijo Sabic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mijo Sabic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mijo Sabic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mijo Sabic 8 Ekim 1994 tarihinde Imotski şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Mijo Šabić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mijo Sabic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mijo Sabic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Croatia Zmijavci futbol takımında oynamaktadır. NK Croatia Zmijavci takımına 25 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Mijo Sabic'nin NK Croatia Zmijavci ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mijo Sabic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mijo Sabic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mijo Sabic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mijo Sabic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Ağu 2013 yılında Croat. Zmijavci

7 Şubat 2014 yılında NK Rudes

1 Ağu 2014 yılında NK Imotski

9 Eylül 2016 yılında Croat. Zmijavci

17 Ağu 2018 yılında Zmaj Makarska

8 Şubat 2019 yılında Croat. Zmijavci

3 Ağu 2020 yılında NK Varazdin

9 Şubat 2021 yılında Siroki Brijeg

25 Ağu 2021 yılında Croat. Zmijavci

Mijo Sabic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mijo Sabic şuan NK Croatia Zmijavci takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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