Mijusko Bojovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mijusko Bojovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mijusko Bojovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mijusko Bojovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mijusko Bojovic 9 Ağu 1988 tarihinde Pljevlja şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Karadağ,Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Mijuško Bojović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mijusko Bojovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mijusko Bojovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Indjija futbol takımında oynamaktadır. FK Indjija takımına 28 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Mijusko Bojovic'nin FK Indjija ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mijusko Bojovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mijusko Bojovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mijusko Bojovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mijusko Bojovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2011 yılında RSC Charleroi

1 Temmuz 2013 yılında Waasl.-Beveren

1 Temmuz 2015 yılında EN Paralimniou

31 Ağu 2016 yılında Gyirmót FC

14 Temmuz 2017 yılında Újpest FC

11 Temmuz 2019 yılında Keshla

28 Ocak 2022 yılında FK Indjija

Mijusko Bojovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mijusko Bojovic şuan FK Indjija takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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