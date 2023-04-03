Mika Baur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mika Baur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mika Baur adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mika Baur Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mika Baur 9 Temmuz 2004 tarihinde Salem şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mika Baur Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports Impuls yapmaktadır. Mika Baur, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Freiburg II futbol takımında oynamaktadır. SC Freiburg II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mika Baur'nin SC Freiburg II ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mika Baur Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mika Baur isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mika Baur Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mika Baur futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Radolfzell Alt.

1 Temmuz 2016 yılında Stuttgart Alt.

1 Temmuz 2018 yılında Freiburg Alt.

1 Temmuz 2019 yılında SC Freiburg U16

1 Temmuz 2020 yılında SC Freiburg U17

1 Temmuz 2021 yılında SC Freiburg U19

1 Temmuz 2022 yılında SC Freiburg II

Mika Baur Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mika Baur şuan SC Freiburg II takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Mika Baur Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Almanya U19 takımında 20 numaralı formasıyla 20 Ekim 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

Almanya U18 takımında 10 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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