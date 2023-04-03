Mika kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mika Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Mika kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mika ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.