Mika kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mika Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mika adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mika Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mika 15 Ekim 2004 tarihinde Oeiras şehrinde doğmuştur. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Amilcar Nunes Melo Carvalho şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mika Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CD Mafra U19 futbol takımında oynamaktadır. CD Mafra U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mika'nin CD Mafra U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Mika Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mika futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında Casa Pia U15
1 Temmuz 2019 yılında Linda Velha 17
1 Temmuz 2021 yılında Linda Velha U19
1 Temmuz 2022 yılında Mafra U19
Mika Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mika şuan CD Mafra U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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