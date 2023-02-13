Mika Marmol kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mika Marmol Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mika Marmol adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mika Marmol Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mika Marmol 1 Temmuz 2001 tarihinde Terrassa şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Mika Mármol Medina şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mika Marmol Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TACTIC GRUP - OROBITG yapmaktadır. Mika Marmol, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Andorra futbol takımında oynamaktadır. FC Andorra takımına 30 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Mika Marmol'nin FC Andorra ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mika Marmol Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mikamarmol_/

Mika Marmol Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mika Marmol isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mika Marmol Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mika Marmol futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Jabac U19

1 Temmuz 2018 yılında Barça U18

1 Temmuz 2019 yılında Barça U19

1 Temmuz 2020 yılında Barcelona B

30 Ağu 2022 yılında FC Andorra

Mika Marmol Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mika Marmol şuan FC Andorra takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC Barcelona (2006-2008), Jabac (2008-), Terrassa (-2013), Damm (2013-2017), Jabac (2017-2018), FC Barcelona (2018-2020)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.