Mika Mettler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mika Mettler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mika Mettler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mika Mettler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mika Mettler 7 Şubat 2001 tarihinde Lachen şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mika Mettler Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dr. Kraft + Wagner yapmaktadır. Mika Mettler, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC YF Juventus Zürich futbol takımında oynamaktadır. SC YF Juventus Zürich takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mika Mettler'nin SC YF Juventus Zürich ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mika Mettler Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mika Mettler isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mika Mettler Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mika Mettler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında FC Wil II

28 Eylül 2020 yılında FC Wil 1900

1 Temmuz 2021 yılında FC Wil II

1 Ocak 2022 yılında Eschen/Mauren

13 Temmuz 2022 yılında SC YF Juventus

Mika Mettler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mika Mettler şuan SC YF Juventus Zürich takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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