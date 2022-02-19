Mika olmuş Milka! Estetik operasyon geçiren Mika Can Raun bambaşka biri oldu! Değişimi bu kadar da olamaz dedirtti! TikTok ve Instagram'da yayımladığı videolarla adından söz ettiren sosyal medya fenomeni Mika Can Raun olarak bilenen Mika Raun, YouTube kanalında yayımladığı videoyla geçirdiği estetik operasyonları anlattı. Bambaşka birine dönüşen Mika Raun için sosyal medya kullanıcıları "Mika olmuş Milka!" şeklinde yorumlar yaptı.

1 8 Sosyal medya hesaplarından yayımladığı videolarla geniş kitleler tarafından tanınan sosyal medya fenomeni Mika Can Raun, YouTube kanalında bir video yayımladı.