Mikado ne demek, TDK'ya göre Mikado kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mikado ne demek? Mikado TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mikado kelimesi. Peki mikado ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mikado nedir, mikado kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MİKADO NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mikado kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mikado kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre mikado kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Japon imparatorlarına verilen unvan

- Fil dişi, tahta veya kemikten yapılmış küçük çubuklarla oynanan bir oyun

