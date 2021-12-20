2022 Yeditepe Üni. Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206111484Barış isminin anlamı nedir, Barış ne demektir? Kuranda geçiyor mu?"Benim tek suçum doğruları söylemek" diyen Hakan Ural'dan çok konuşulacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan itirafı!Altan isminin anlamı nedir, Altan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Omicron varyantı özellikle çocukları etkisi altına alıyor! Uzmanlar uyardı, çocuğunuzdaki öksürüğü hafife almayın!Aksel isminin anlamı nedir, Aksel ne demektir? Kuranda geçiyor mu?İrfan isminin anlamı nedir, İrfan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Betik isminin anlamı nedir, Betik ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Mikado ne demek, TDK'ya göre Mikado kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?2022 Türk Hava Kurumu Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 205710614
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Mikado ne demek, TDK'ya göre Mikado kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Mikado kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Mikado ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Mikado nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Mikado kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Mikado ne demek, TDK'ya göre Mikado kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mikado ne demek? Mikado TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mikado kelimesi. Peki mikado ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mikado nedir, mikado kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

MİKADO NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mikado kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Mikado kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre mikado kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Japon imparatorlarına verilen unvan
- Fil dişi, tahta veya kemikten yapılmış küçük çubuklarla oynanan bir oyun

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