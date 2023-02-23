Mikael Almen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikael Almen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikael Almen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mikael Almen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mikael Almen 8 Mart 2000 tarihinde Naantali şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mikael Almen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ballex yapmaktadır. Mikael Almen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Inter Turku futbol takımında oynamaktadır. FC Inter Turku takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mikael Almen'nin FC Inter Turku ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Mikael Almen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mikael Almen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mikael Almen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mikael Almen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Ilves

1 Ocak 2023 yılında FC Inter

Mikael Almen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mikael Almen şuan FC Inter Turku takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Mikael Almen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Finlandiya U21 takımında 2 numaralı formasıyla 9 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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