Mikael Anderson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikael Anderson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikael Anderson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mikael Anderson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mikael Anderson 1 Temmuz 1998 tarihinde Reykjavík şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İzlanda,Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Mikael Neville Anderson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mikael Anderson Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stirr Associates yapmaktadır. Mikael Anderson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aarhus GF futbol takımında oynamaktadır. Aarhus GF takımına 31 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Mikael Anderson'nin Aarhus GF ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Mikael Anderson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mikaelanderson10/

Mikael Anderson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mikael Anderson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mikael Anderson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mikael Anderson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında FCM Altyapı

1 Temmuz 2015 yılında Midtjylland U19

1 Temmuz 2017 yılında Midtjylland

31 Ağu 2017 yılında Vendsyssel FF

30 Haziran 2018 yılında Midtjylland

2 Temmuz 2018 yılında Excelsior

30 Haziran 2019 yılında Midtjylland

31 Ağu 2021 yılında Aarhus GF

Mikael Anderson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mikael Anderson şuan Aarhus GF takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mikael Anderson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Harlev IK, Aarhus GF (2009-2013), FC Midtjylland

İzlanda takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 2 gol atmıştır.

İzlanda U21 takımında 10 numaralı formasıyla 9 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 0 gol atmıştır.

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