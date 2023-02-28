Mikael Cantave kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikael Cantave Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikael Cantave adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mikael Cantave Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mikael Cantave 25 Ekim 1996 tarihinde Ottawa, Ontario şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Haiti,Kanada uyrukludur.Gerçek adı da Mikaël Gabriel Cantave şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mikael Cantave Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OPSMPRO yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cavalry FC futbol takımında oynamaktadır. Cavalry FC takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mikael Cantave'nin Cavalry FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mikael Cantave Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mikael Cantave isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mikael Cantave Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mikael Cantave futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Getafe U19

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

20 Ocak 2016 yılında CD Guadalajara

3 Ağustos 2016 yılında Atl. Albacete

25 Temmuz 2017 yılında Lorca FC B

1 Ocak 2018 yılında Rayo Cantabria

10 Temmuz 2018 yılında CD Tropezón

18 Temmuz 2019 yılında CD Lealtad

1 Eylül 2020 yılında Olímpic Xàtiva

1 Ocak 2021 yılında CP Villarrobledo

10 Ağustos 2021 yılında Chindia

13 Temmuz 2022 yılında Cavalry FC

Mikael Cantave Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mikael Cantave şuan Cavalry FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Mikael Cantave Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Haiti takımında 15 numaralı formasıyla 30 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

Kanada U17 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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