Mikael Cantave kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikael Cantave Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mikael Cantave kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mikael Cantave ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Mikael Cantave kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikael Cantave Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mikael Cantave kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikael Cantave Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikael Cantave adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mikael Cantave Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mikael Cantave 25 Ekim 1996 tarihinde Ottawa, Ontario şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Haiti,Kanada uyrukludur.Gerçek adı da Mikaël Gabriel Cantave şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mikael Cantave Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OPSMPRO yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cavalry FC futbol takımında oynamaktadır. Cavalry FC takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mikael Cantave'nin Cavalry FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mikael Cantave Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mikael Cantave isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Mikael Cantave Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mikael Cantave futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Getafe U19

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

20 Ocak 2016 yılında CD Guadalajara

3 Ağustos 2016 yılında Atl. Albacete

25 Temmuz 2017 yılında Lorca FC B

1 Ocak 2018 yılında Rayo Cantabria

10 Temmuz 2018 yılında CD Tropezón

18 Temmuz 2019 yılında CD Lealtad

1 Eylül 2020 yılında Olímpic Xàtiva

1 Ocak 2021 yılında CP Villarrobledo

10 Ağustos 2021 yılında Chindia

13 Temmuz 2022 yılında Cavalry FC

Mikael Cantave kimdir

Mikael Cantave Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mikael Cantave şuan Cavalry FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Mikael Cantave Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Haiti takımında 15 numaralı formasıyla 30 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

Kanada U17 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mikael Cantave nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Basketbol'un yıldızı LeBron James'ten kötü haber! Los Angeles Lakers'e LeBron şoku!
Basketbol'un yıldızı LeBron James'ten kötü haber! Los Angeles Lakers'e LeBron şoku!
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
Son Haberler
Diego Duarte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Duarte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Diego Duarte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Duarte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marcello Polisi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcello Polisi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marcello Polisi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcello Polisi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sergio Bareiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Bareiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sergio Bareiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Bareiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Raphael Ohin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raphael Ohin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Raphael Ohin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raphael Ohin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Çok Okunanlar
Tuğba Ekinci'nin deprem açıklaması Sosyal medyada olay oldu, "İşte aradığım deprem profesörü"
Tuğba Ekinci'nin deprem açıklaması Sosyal medyada olay oldu, "İşte aradığım deprem profesörü"
O ilde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
O ilde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Haluk Levent'ten çarpıcı açıklamalar: "Gittiğimizde devletin tamamı ordaydı, görmedim mi diyeyim!"
Haluk Levent'ten çarpıcı açıklamalar: "Gittiğimizde devletin tamamı ordaydı, görmedim mi diyeyim!"
Bursa Nilüfer barajında su bitti! 20 gün yetecek kadar su kaldı!
Bursa Nilüfer barajında su bitti! 20 gün yetecek kadar su kaldı!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi