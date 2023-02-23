Mikael İshak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikael İshak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mikael İshak kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mikael İshak ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mikael İshak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikael İshak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mikael İshak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikael İshak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikael İshak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mikael İshak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mikael İshak 31 Mart 1993 tarihinde Stockholm şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İsveç uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mikael İshak Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MD Management yapmaktadır. Mikael İshak, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lech Poznan futbol takımında oynamaktadır. Lech Poznan takımına 20 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Mikael İshak'nin Lech Poznan ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mikael İshak Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mikaelishak9/

Mikael İshak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mikael İshak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mikael İshak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mikael İshak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Assyriska FF

1 Ocak 2012 yılında Köln

6 Şubat 2013 yılında FC St. Gallen

30 Haziran 2013 yılında Köln

6 Ağustos 2013 yılında Parma

21 Ağustos 2013 yılında Crotone

30 Haziran 2014 yılında Parma

3 Ağustos 2014 yılında Randers

30 Ocak 2017 yılında Nürnberg

20 Temmuz 2020 yılında Lech Poznan

Mikael İshak kimdir

Mikael İshak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mikael İshak şuan Lech Poznan takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Assyriska Föreningen

Mikael İshak Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsveç takımında 18 numaralı formasıyla 15 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

İsveç U21 takımında 11 numaralı formasıyla 31 Mayıs 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 24 maçta 10 gol atmıştır.

İsveç U19 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U18 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 3 gol atmıştır.

İsveç Olimpiyat takımında 12 numaralı formasıyla 5 Ağustos 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mikael İshak nereli

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